Глава МВД Киргизии выразил пострадавшим при наезде такси в Москве сожаление в связи с инцидентом

Министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев по поручению главы правительства навестил граждан, пострадавших в результате наезда в Москве такси, за рулем которого находился гражданин республики Чынгыз Анарбек.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики, во время беседы министр выразил сожаление в связи с происшествием и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Хочу пригласить вас в любое удобное для вас время на отдых и реабилитацию в Киргизию, я уверен, что на берегу одного из самых высокогорных озер в мире - озере Иссык-Куль, вы сможете не только отдохнуть, но и набраться сил, впечатлений и найти новых друзей", - сказал министр.

В пресс-службе напомнили, что на следующий день после случившегося в Москве ДТП с участием киргизского гражданина премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил К.Джунушалиеву в рамках рабочей поездки в Россию навестить пострадавших граждан и пригласить их на отдых и реабилитацию в республику.

16 июня в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель автомобиля - гражданин Киргизии А.Чынгыз - пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.