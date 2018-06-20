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СНГ 20.06.2018 11:16

Глава МВД Киргизии выразил пострадавшим при наезде такси в Москве сожаление в связи с инцидентом

Министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев по поручению главы правительства навестил граждан, пострадавших в результате наезда в Москве такси, за рулем которого находился гражданин республики Чынгыз Анарбек.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики, во время беседы министр выразил сожаление в связи с происшествием и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Хочу пригласить вас в любое удобное для вас время на отдых и реабилитацию в Киргизию, я уверен, что на берегу одного из самых высокогорных озер в мире - озере Иссык-Куль, вы сможете не только отдохнуть, но и набраться сил, впечатлений и найти новых друзей", - сказал министр.

В пресс-службе напомнили, что на следующий день после случившегося в Москве ДТП с участием киргизского гражданина премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил К.Джунушалиеву в рамках рабочей поездки в Россию навестить пострадавших граждан и пригласить их на отдых и реабилитацию в республику.

16 июня в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель автомобиля - гражданин Киргизии А.Чынгыз - пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МВД, РОССИЯ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]