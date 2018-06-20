Президент Азербайджана поставил задачу обеспечить боеготовность армии к реальным боевым действиям – министр обороны

Азербайджан на военном параде 26 июня продемонстрирует систему противоракетного щита, заявил министр обороны Закир Гасанов.

"Мы обладаем ракетно-артиллерийскими системами дальнего действия. Они способны с четким наведением уничтожить цели противника, наземные и воздушные. На параде будет также продемонстрирована система щит (ПВО - ИФ). Многие говорят, что в Азербайджане не может быть этой системы. Но на параде (26 июня - ИФ) вы увидите, что она есть. Это лишь одно направление закупленного нового вооружения", - сказал З.Гасанов на пресс-конференции в среду.

При этом он не стал уточнять о какой системе щит идет речь.

По его словам, президент Азербайджана поставил задачу обеспечить боеготовность армии к реальным боевым действиям. " В течении нескольких лет, мы полностью завершим выполнение поставленных перед нами задач", - отметил он.

З.Гасанов подчеркнул, что это касается обновление боевых машин, их модернизации, закупку новых артиллерийских систем.

Министр добавил, что азербайджанская армия на 90% оснащена автоматизированными системами управления. "Проводится колоссальная работа в этом направлении", - сказал З.Гасанов.

Ф.Исазаде