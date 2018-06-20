Снижены цены на газ и электричество для бедных жителей Армении

ЗАО "Газпром Армения" приняло решение снизить тарифы на природный газ для социально необеспеченных слоев населения.
"Принято решение продавать природный газ социально необеспеченным слоям населения, потребляющим менее 600 кубометров в месяц, по тарифу ниже предусмотренного Комиссией по регулированию общественных услуг. С 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года указанные потребители за каждый кубометр газа вместо 100 драмов (482,26/$1) будут платить 80 драмов", - сообщает компания "Газпром Армения".
В настоящее время для социально необеспеченных семей тариф составляет 100 тыс. драмов за ($206) 1 тыс. куб. м за объем до 600 кубометров в год, за объем более 600 кубометров в год - 139 тыс. драмов ($286) за 1 тыс. куб. м.
С апреля 2016 года Россия снизила цену на поставляемый в республику природный газ со $165 до $150 за 1 тыс. кубометров.
ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром", является единственным поставщиков природного газа на внутреннем рынке республики.
С 1 января 2017 года тариф на природный газ для населения и хозяйствующих субъектов Армении был снижен.
Для потребителей, использующих до 10 тыс. кубометров газа в месяц тариф составляет 139 тыс. драмов (порядка $286 по текущему курсу - ИФ) за 1 тыс. кубометров. Для потребителей, использующих более 10 тыс. кубометров в месяц действует тариф в нацвалюте (драмах), эквивалентный $242,1.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в схеме поставок российского газа потребителям республики могут существовать коррупционные риски.
"Граждане Армении сегодня не чувствуют, что получают из России дешевый газ. Причиной тому может быть неэффективное управление, в том числе, коррупционные риски. Думаю, российские власти с пониманием отнесутся, если мы начнем серьезно изучать этот вопрос", - сказал Н.Пашинян в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, после представления программы нового правительства.
По его словам, на встрече в Сочи он поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что РФ поставляет Армении газ по низким ценам.
"Но я сказал, что для жителей Армении существенным является не цена газа на границе, а цена газа в домах", - отметил Н.Пашинян.
В свою очередь пресс-служба группы компаний "Ташир" сообщила, что с 1 июля для социально необеспеченных слоев населения будет также снижен тариф на электроэнергию.
По данным пресс-службе, по итогам обсуждения вопроса с Н.Пашиняном группа компаний "Ташир" приняла решение компенсировать за своей счет в размере 10 драмов за каждый киловатт электроэнергии для необеспеченных слоев населения, потребляющих не более 250 кВт.ч. элэнергии в месяц.
С 1 февраля 2017 года тариф на электроэнергию для населения был снижен. В дневное время тариф составляет 44,98 драма за 1 кВт.ч, в ночное время - 34,98 драма за 1 кВт.ч.
Для социально необеспеченных слоев населения тариф составляет соответственно 40 драмов и 30 драмов за 1 кВт.ч.
Тарифы на электроэнергию были повышены в Армении летом 2015 года, что стало причиной многодневных и широкомасштабных акций протеста.
Владельцем ЗАО "Электрические сети Армении" ранее была группа "Интер РАО", однако в 2015 году решила продать актив группе "Ташир" Самвела Карапетяна на фоне сложной ситуации, сложившейся после повышения тарифов на электроэнергию в Армении.
Ереван стремится продолжать оккупацию азербайджанских территорий – МИД Азербайджана
Азербайджан закупает только современное вооружение – министр обороны
Азербайджан закупил вертолеты, способные уничтожать цели противника на расстоянии до 50 км – министр обороны
Участники ОПЕК+ 23 июня могут определить новые цели сделки
CQD увеличила в 2017г активы на 35%, акционерный капитал на 39%
Рост цен на нефть ставит под угрозу рост экономики - министр нефти Индии
ФИФА констатирует рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
В Барселоне снова протестуют против массового туризма
Причиной массового отравления работников хлопкового поля в Азербайджане могли стать пестициды – глава Минсельхоза
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
«AzerTelecom» расширяет свою инфраструктуру в Баку и регионах
SDL Nobel отпраздновала День национального спасения
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений