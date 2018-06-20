Полсотни чиновников получили административные взыскания за допущенные нарушения в последнее время - Кудрин

Почти 50 чиновников получили в последнее время серьезные взыскания за нарушения в бюджетной сфере, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Сегодня мог бы привести 48 фамилий чиновников, которые получили серьезные административные взыскания за допущенные нарушения. Мы будем более полно и открыто это делать в дальнейшем. Это первый шаг", - сказал А.Кудрин в среду, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета в Госдуме о работе Счетной палаты за 2017 год.
Второй шаг, по его словам, "это усиление претензионной работы; речь идет об обращениях в суды, выписывание соответствующих предписаний".
Глава Счетной палаты отметил, что в целом ведомство начинает проводить мероприятия, связанные с повышением публичности и ответственности чиновников. "Мы будем четко знать министерства и их представителей, которые отвечают за то или иное мероприятие", - сказал А.Кудрин.
Что же касается дополнительных полномочий, то только после анализа двух первых шагов Счетная палата "сделает свои соответствующие предложения", отметил глава ведомства.
Таким образом А.Кудрин ответил на предложение наделить Счетную палату дополнительными полномочиями для борьбы с нарушениями в бюджетной сфере, которое озвучил в ходе отчета в Госдуме депутат от фракции "Единая Россия" Дмитрий Белик.
"Мы часто соглашаемся с этими оценками, при этом ряд недостатков указываются из года в год. Может быть, Счетной палате нужны дополнительные полномочия, чтобы кардинально поменять ситуацию и положить конец нарушениям в бюджетной сфере?" - сказал Д.Белик.
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