Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9671 RUR   0.0267 GBR   2.2371 TRY   0.3577

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.07 Brent   75.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 19° 32° 22 Июн 20° 32° 23 Июн 21° 33°

СНГ 20.06.2018 15:44

Полсотни чиновников получили административные взыскания за допущенные нарушения в последнее время - Кудрин

Почти 50 чиновников получили в последнее время серьезные взыскания за нарушения в бюджетной сфере, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Сегодня мог бы привести 48 фамилий чиновников, которые получили серьезные административные взыскания за допущенные нарушения. Мы будем более полно и открыто это делать в дальнейшем. Это первый шаг", - сказал А.Кудрин в среду, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета в Госдуме о работе Счетной палаты за 2017 год.

Второй шаг, по его словам, "это усиление претензионной работы; речь идет об обращениях в суды, выписывание соответствующих предписаний".

Глава Счетной палаты отметил, что в целом ведомство начинает проводить мероприятия, связанные с повышением публичности и ответственности чиновников. "Мы будем четко знать министерства и их представителей, которые отвечают за то или иное мероприятие", - сказал А.Кудрин.

Что же касается дополнительных полномочий, то только после анализа двух первых шагов Счетная палата "сделает свои соответствующие предложения", отметил глава ведомства.

Таким образом А.Кудрин ответил на предложение наделить Счетную палату дополнительными полномочиями для борьбы с нарушениями в бюджетной сфере, которое озвучил в ходе отчета в Госдуме депутат от фракции "Единая Россия" Дмитрий Белик.

"Мы часто соглашаемся с этими оценками, при этом ряд недостатков указываются из года в год. Может быть, Счетной палате нужны дополнительные полномочия, чтобы кардинально поменять ситуацию и положить конец нарушениям в бюджетной сфере?" - сказал Д.Белик.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЧИНОВНИКИ, ВЗЫСКАНИЯ, КУДРИН


Похожие новости


У Путина во время "прямой линии", как и в любое другое время, будет возможность оперативно связаться с министрами или губернаторами, объяснили в Кремле Путин призвал чиновников быть честными и отзывчивыми, расширять пространство свободы для бизнесменов и ученых Путин подписал указ о требованиях к стажу работы кандидатов на должности федеральной государственной гражданской службы Абдулатипов намерен изживать сложившуюся неэффективную систему управления в Дагестане Медведев поддерживает закон, обязывающий чиновников декларировать свои расходы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]