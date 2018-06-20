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Дальнее зарубежье 20.06.2018 17:45

Германия сожалеет о выходе США из СПЧ ООН

Германия сожалеет о решении властей США выйти из Совета по правам человека ООН, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство с сожалением приняло к сведению решение США выйти из Совета по правам человека", - сказал Ш.Зайберт в среду.

По его словам, это важная переговорная площадка международного сообщества для защиты прав человека, кроме того, Германия была одним из инициаторов создания Совета в 2006 году.

"Поэтому для нас важно укреплять роль этой организации как центральной в сфере международной защиты прав человека", - сказал Ш.Зайберт.

Днем ранее постпред США при Всемирной организации Никки Хейли объявила, что Вашингтон выходит из Совета ООН по правам человека.

"США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу, прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека", - сказала Н.Хейли журналистам в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте.

Она отметила, что призывы американских властей к реформе Совета за год не были услышаны, и решение о выходе из Совета было принято после того, как США "не увидели никакого прогресса".

Совет по правам человека - это межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру.Совет был создан на основании резолюции 60/251 Генеральной ассамблеи ООН 15 марта 2006 года.

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Тэги: ФРГ, США, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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