Глава ВР: рынку нужно больше нефти, высокие цены бьют по потребителю

Предложение нефти на рынке нужно увеличить, поскольку высокие цены на нефть бьют по потребителям, считает глава ВР Роберт Дадли.

"Думаю, да, нам действительно надо держать цены на низком уровне, потому что высокие цены бьют по потребителям", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, нужно ли рынку больше нефти.

Р.Дадли сказал также, что до конца года ВР сохраняет в своем бюджете цену нефти в $55-65 за баррель. "Мы по-прежнему планируем свои капвложения исходя из $55-65 за баррель", - сказал он.