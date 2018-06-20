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ТЭК 20.06.2018 17:54

Глава ВР: рынку нужно больше нефти, высокие цены бьют по потребителю

Предложение нефти на рынке нужно увеличить, поскольку высокие цены на нефть бьют по потребителям, считает глава ВР Роберт Дадли.

"Думаю, да, нам действительно надо держать цены на низком уровне, потому что высокие цены бьют по потребителям", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, нужно ли рынку больше нефти.

Р.Дадли сказал также, что до конца года ВР сохраняет в своем бюджете цену нефти в $55-65 за баррель. "Мы по-прежнему планируем свои капвложения исходя из $55-65 за баррель", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НЕФТЬ, ВР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]