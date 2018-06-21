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Дальнее зарубежье 21.06.2018 11:04

Помпео может в ближайшие выходные посетить Пхеньян - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео может нанести визит в КНДР в ближайшие выходные дни или же на следующей неделе, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление парламентария Пак Чжэ Вона от "Партии мира и демократии" Южной Кореи.

Законодатель сообщил в радиопрограмме, что М.Помпео планировал посетить Пхеньян раньше, чтобы обсудить с руководством Северной Кореи дальнейшие конкретные шаги по реализации договоренностей сингапурского саммита США-КНДР от 12 июня, однако отложил поездку в связи с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин.

"Тем не менее, он, скорее всего, поторопится и приедет в выходные дни, или на будущей неделе", - сказал законодатель.

Как отмечают СМИ, пока не известно, насколько достоверной информацией располагает Пак Чжэ Вон.

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Тэги: США, ПОМПЕО, КНДР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]