Помпео может в ближайшие выходные посетить Пхеньян - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео может нанести визит в КНДР в ближайшие выходные дни или же на следующей неделе, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление парламентария Пак Чжэ Вона от "Партии мира и демократии" Южной Кореи.
Законодатель сообщил в радиопрограмме, что М.Помпео планировал посетить Пхеньян раньше, чтобы обсудить с руководством Северной Кореи дальнейшие конкретные шаги по реализации договоренностей сингапурского саммита США-КНДР от 12 июня, однако отложил поездку в связи с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин.
"Тем не менее, он, скорее всего, поторопится и приедет в выходные дни, или на будущей неделе", - сказал законодатель.
Как отмечают СМИ, пока не известно, насколько достоверной информацией располагает Пак Чжэ Вон.
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