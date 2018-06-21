Парламент Австралии утвердил крупнейшую налоговую реформу в истории страны - на $106 млрд

Парламент Австралии одобрил пакет законопроектов, которые снизят налоги на доходы миллионов австралийских работников.

Объем реформы оценивается в 144 млрд австралийских долларов ($106 млрд), она будет крупнейшей в истории страны, пишет The Australian.

Изменения затронут всех налогоплательщиков, зарабатывающих более 19 тыс. австралийских долларов в год, то есть около 94% рабочей силы Австралии, отмечает Dow Jones.

Для большинства из них ставка налога на доходы физических лиц снизится с текущих 37% до 32,5% к середине 2025 года.

Как ожидается, налоговая реформа, которая стала крупнейшей победой премьер-министра Малькольма Тернбулла с момента назначения на этот пост в 2015 году, поможет правящей Консервативной партии Австралии на довыборах в парламент в июле.

Правительство также планирует снизить налог на прибыль компаний с 30% до 25%, но оппозиция выступает против таких изменений.

Служба финансово-экономической информации