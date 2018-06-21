Парламент Австралии утвердил крупнейшую налоговую реформу в истории страны - на $106 млрд

Парламент Австралии одобрил пакет законопроектов, которые снизят налоги на доходы миллионов австралийских работников.
Объем реформы оценивается в 144 млрд австралийских долларов ($106 млрд), она будет крупнейшей в истории страны, пишет The Australian.
Изменения затронут всех налогоплательщиков, зарабатывающих более 19 тыс. австралийских долларов в год, то есть около 94% рабочей силы Австралии, отмечает Dow Jones.
Для большинства из них ставка налога на доходы физических лиц снизится с текущих 37% до 32,5% к середине 2025 года.
Как ожидается, налоговая реформа, которая стала крупнейшей победой премьер-министра Малькольма Тернбулла с момента назначения на этот пост в 2015 году, поможет правящей Консервативной партии Австралии на довыборах в парламент в июле.
Правительство также планирует снизить налог на прибыль компаний с 30% до 25%, но оппозиция выступает против таких изменений.
Служба финансово-экономической информации
Азербайджан активно использует опыт других стран в развитии армии – министр обороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Представители ВС Турции примут участие в мероприятиях посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана
НФПП готов кредитовать строительство перерабатывающих предприятий на юго-западе Азербайджана
Иран перед встречей ОПЕК смягчил позицию по увеличению нефтедобычи
Экспорт часов из Швейцарии в мае вырос по итогам 13-го месяца подряд
ГКИВ выявил более 500 водоемов используемых для разведения рыбы, около 150 водоемов ликвидированы
На аукционе в Париже не нашлось покупателя на рукопись Моцарта стоимостью $578 тыс
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
Орхан Мамедов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку состоялась презентация книги Михаила Мухина «Топливо Победы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений