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СНГ 21.06.2018 16:13

ЕС надеется на пересмотр отмены результатов выборов мэра Кишинева

Европейская служба внешних действий призвала Молдавию рассмотреть вопрос признания выборов мэра Кишинева на справедливой и прозрачной основе.

"Андрей Нэстасе (председатель проевропейской партии Платформа DA - ИФ) был избран мэром Кишинева большинством голосов на выборах 3 июня, что было подтверждено и международными наблюдателями, поэтому очень важно, чтобы в Молдавии уважалось волеизъявление граждан", - говорится в документе, обнародованном в четверг делегацией ЕС в Молдавии.

Авторы выразили сожаление в связи с решением суда, который признал результаты выборов недействительными. "Ввиду решения суда о признании выборов недействительными необходимо, чтобы апелляционное производство проводилось на справедливой и прозрачной основе. Евросоюз ожидает, что республика Молдова сможет гарантировать функционирование демократических механизмов на основе положений и стандартов в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, в том числе, относительно выборов", - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь Федерики Могерини Майя Коцьянчич, комментируя решение суда Кишинева об аннулировании итогов выборов мэра, отметила, что этот вопрос был поднят накануне в подкомитете ЕС-Молдова по вопросам свободы, безопасности и правосудия. "ЕС ожидает, что Республика Молдова будет гарантировать функционирование демократических механизмов в соответствии с международными стандартами и обязательствами из Соглашения об ассоциации ЕС-Молдова, в том числе и в том, что касается выборов. В целях соблюдения демократических стандартов крайне важно учитывать мнение избирателей",- подчеркнула М.Коцьянчич.

Накануне глава делегации Евросоюза в Молдавии Петер Михалко выразил обеспокоенность решением суда. "Я чрезвычайно обеспокоен тем, что мандат избранного мэра Кишинева не был подтвержден. Волеизъявление народа должно уважаться в любом обществе, которое стремится к демократии", - написал дипломат в Twitter.

Суд Кишинева 19 июня признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня. Согласно решению судебной инстанции, оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом. Кроме того, суд признал агитацией в день выборов призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании.

Оба кандидата, принявших участие во втором туре выборов мэра Кишинева, осудили решение суда. Победивший кандидат А.Нэстасе накануне обжаловал решение суда в Апелляционной палате.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КИШИНЕВ, МЭР, ЕС


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