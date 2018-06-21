Еврокомиссия начала расследование ограничений поставок катарского СПГ

Европейская комиссия, основной антимонопольный регулятор Евросоюза, открыла формальное расследование по вопросу о том, предпринимали ли компания Qatar Petroleum и ее дочерние фирмы, а также европейские импортеры действия по ограничению свободных поставок сжиженного природного газа (СПГ) внутри Европейского экономического пространства в нарушение антимонопольного законодательства ЕС, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"Энергоносители должны свободно перемещаться по Европе, вне зависимости от того, какой у нее источник, - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - Мы начали расследование, чтобы понять, присутствуют ли спорные положения о территориальных ограничениях в контрактах на поставки газа, заключенных с Qatar Petroleum. Такие положения могут вредить конкуренции и не давать потребителям в полной мере использовать все преимущества интегрированного европейского энергорынка".

Qatar Petroleum - крупнейший поставщик СПГ в мире; в ЕС доля рынка СПГ компании составляет около 40%. Компании принадлежат несколько дочерних фирм, производящих сжиженный газ и поставляющих его в Европу.

Как отмечается в заявлении ЕК, в долгосрочных контрактах на поставки газа есть некоторые положения, которые прямо или косвенно ограничивают свободу импортеров в плане продажи СПГ внутри Европы. В частности, они запрещают перенаправление грузов в другие порты или ограничивают территории, куда могут перенаправляться такие грузы, либо ограничения по объему таких грузов.