Еврокомиссия начала расследование ограничений поставок катарского СПГ

Европейская комиссия, основной антимонопольный регулятор Евросоюза, открыла формальное расследование по вопросу о том, предпринимали ли компания Qatar Petroleum и ее дочерние фирмы, а также европейские импортеры действия по ограничению свободных поставок сжиженного природного газа (СПГ) внутри Европейского экономического пространства в нарушение антимонопольного законодательства ЕС, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
"Энергоносители должны свободно перемещаться по Европе, вне зависимости от того, какой у нее источник, - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. - Мы начали расследование, чтобы понять, присутствуют ли спорные положения о территориальных ограничениях в контрактах на поставки газа, заключенных с Qatar Petroleum. Такие положения могут вредить конкуренции и не давать потребителям в полной мере использовать все преимущества интегрированного европейского энергорынка".
Qatar Petroleum - крупнейший поставщик СПГ в мире; в ЕС доля рынка СПГ компании составляет около 40%. Компании принадлежат несколько дочерних фирм, производящих сжиженный газ и поставляющих его в Европу.
Как отмечается в заявлении ЕК, в долгосрочных контрактах на поставки газа есть некоторые положения, которые прямо или косвенно ограничивают свободу импортеров в плане продажи СПГ внутри Европы. В частности, они запрещают перенаправление грузов в другие порты или ограничивают территории, куда могут перенаправляться такие грузы, либо ограничения по объему таких грузов.
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