Странам-потребителям не надо жаловаться на высокую цену нефти, а снизить налоги - министр нефти Омана

Текущая цена нефти является справедливой, она стимулирует инвесторов инвестировать и не бьет по потребителям, заявил в четверг журналистам министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи.
"Потребители многих стран, не всех, конечно, платят большие налоги, чем цена нефти. Их собственные правительства нагружают их больше, чем мы. Если посмотреть на большинство европейских стран, в цене бензина на АЗС половину составляют налоги", - сказал министр.
"Если они хотят комфортных условий для потребителей, есть другие способы - регулировать свою налоговую систему. Они жалуются на высокую цену нефти, но не жалуются на высокие налоги. Такое происходит во многих странах и в Европе, и на востоке", - добавил он.
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