НФПП в четверг выдал предпринимателям на западе Азербайджана на 423 тыс. манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в четверг 34 предпринимателям Гянджа-Газахского экономического района льготных кредитов на сумму 423 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
Кредиты будут направлены на финансирование проектов, предусматривающих развитие сфер животноводства, птицеводства, картофелеводства, виноградарства и др.
Кредитование этих проектов позволит создать более 40 новых рабочих мест.
В целом, предприниматели Гянджа-Газахского экономического района на реализацию 6,8 тыс. инвестиционных проектов до сих пор получили по линии НФПП льготных кредитов на сумму 258,5 млн манатов.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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