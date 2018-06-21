НФПП в четверг выдал предпринимателям на западе Азербайджана на 423 тыс. манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в четверг 34 предпринимателям Гянджа-Газахского экономического района льготных кредитов на сумму 423 тыс. манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

Кредиты будут направлены на финансирование проектов, предусматривающих развитие сфер животноводства, птицеводства, картофелеводства, виноградарства и др.

Кредитование этих проектов позволит создать более 40 новых рабочих мест.

В целом, предприниматели Гянджа-Газахского экономического района на реализацию 6,8 тыс. инвестиционных проектов до сих пор получили по линии НФПП льготных кредитов на сумму 258,5 млн манатов.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков