Ирак просил предоставить отсрочку при увеличении добычи нефти, но комитет ОПЕК + настоял на увеличении с 1 июля

Ирак просил мониторинговый комитет ОПЕК+ предоставить отсрочку по увеличению добычи нефти на 1 млн б/с на три месяца - до сентября, однако это предложение не было поддержано, заявил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.
"Наше предложение было дать еще три месяца на изучение, но, к сожалению, оно не было принято", - добавил он.
По словам министра, комитет настоял на увеличении добычи нефти на 1 млн б/с уже с 1 июля и до конца текущего года.
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