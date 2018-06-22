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ТЭК 22.06.2018 09:00

Ирак просил предоставить отсрочку при увеличении добычи нефти, но комитет ОПЕК + настоял на увеличении с 1 июля

Ирак просил мониторинговый комитет ОПЕК+ предоставить отсрочку по увеличению добычи нефти на 1 млн б/с на три месяца - до сентября, однако это предложение не было поддержано, заявил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Наше предложение было дать еще три месяца на изучение, но, к сожалению, оно не было принято", - добавил он.

По словам министра, комитет настоял на увеличении добычи нефти на 1 млн б/с уже с 1 июля и до конца текущего года.

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Тэги: ОПЕК, ИРАК, РОСТ, ОТСРОЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]