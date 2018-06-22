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Бизнес и законодательство 22.06.2018 09:02

В Азербайджане с 1 июля увеличиваются нормы командировочных расходов внутри страны

В Азербайджане с 1 июля 2018 года увеличиваются нормы расходов при командировках внутри страны, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Согласно постановлению кабмина, с 1 июля 2018 года ежесуточная норма командировочных расходов для приезжающих в Баку составит 90 манатов (в настоящее время 65 манатов), в Гянджу, Сумгайыт и Нахчыван – 70 манатов (в настоящее время 50 манатов), в города республиканского подчинения, районные центры, поселки городского типа и села – 65 манатов (в настоящее время 45 манатов).

Кроме этого, с 1 июля работники предприятий, управлений и организаций, работа которых связана с постоянным передвижением, носит сменный характер и в полевых условиях (при отсутствии возможности вернуться домой по окончании рабочего времени) вместо командировочных расходов будут получать ежесуточную надбавку в размере 15 манатов (в настоящее время 10 манатов).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМАНДИРОВАЧНЫЕ, НОРМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]