Глава МВД ФРГ обещает, что Германия примет собственное решение по мигрантам, если в ЕС не удастся договориться

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер обещает, что Германия примет собственное решение по мигрантам, если канцлеру Ангеле Меркель не удастся добиться общеевропейского консенсуса.
"Нам придется действовать в национальном порядке, если не появится общеевропейского решения", - сказал министр в опубликованном в пятницу интервью газете "Пассауэр нойе прессе".
Х.Зеехофер выступает за то, чтобы беженцы могли попросить убежища только в одной стране ЕС. В настоящее время происходит так, что мигранты регистрируются в качестве беженцев в Греции или Италии, а затем оказываются в Германии, где и подают заявление на получение статуса беженца.
"Если они это делают, то в будущем им будут отказывать на нашей границе", - заявил министр. В то же время он сказал, что будет очень рад, если А.Меркель удастся договориться.
"Если канцлеру удастся европейское решение, то счастливее меня никого не будет", - заявил он.
Х.Зеехофер руководит баварским Христианско-социальным союзом ХСС, А.Меркель - Христианско-демократическим союзом ХДС, вместе партии формируют блок и фракцию в бундестаге. Существование партийного союза ХДС/ХСС в последнее время было под угрозой, как и сама коалиция - А.Меркель и Х.Зеехофер не могли договориться по вопросу отказа беженцам в пребывании в Германии. Х.Зеехофер предложил так называемый "генеральный план" по миграции из 63 пунктов, который в том числе подразумевает запретить зарегистрированным в других странах беженцам въезжать в Германию. А.Меркель была против такого решения в одностороннем порядке и настаивала на общеевропейских мерах.
Теперь достигнута временная договоренность - решение будет приниматься не раньше, чем через две недели, после саммита Евросоюза 28-29 июня. Время до саммита А.Меркель планирует использовать с тем, чтобы договориться со странами ЕС, переживающими наибольший наплыв беженцев, о двухсторонних мерах реагирования. С 20 по 22 июня канцлер в частности находится в рабочей поездке в Иордании и Ливане, где планирует, в том числе, посетить лагеря беженцев.
По словам Х.Зеехофера, он "рад, что пробудил ото сна ЕС".
"В течение одной недели вдруг в ЕС появилась готовность собраться и решить проблемы. Я такого еще не помню", - сказал он. Что же касается миграционного плана, то отказываться от него он не намерен.
"Канцлер согласна с 62,5 предложениями из 63. В половине пункта мы сделали из Микки Мауса монстра", - заявил политик.
Германия среди стран ЕС лидирует по числу заявок на получение статуса беженца - по данным агентства Евросоюза по делам беженцев EASO, в 2017 году в Германии было подано 222 тысячи 560 заявлений, в 2016 году - 745 тысяч 155 заявлений.
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