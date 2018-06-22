Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 32° 24 Июн 23° 34° 25 Июн 22° 33°

Дальнее зарубежье 22.06.2018 13:44

Около 400 туристов были эвакуированы на вертолетах с горы Шилтхорн в Швейцарии

Около 400 туристов были эвакуированы в четверг на вертолетах с горы Шилтхорн в Швейцарии после того как застряли на высоте около 2,7 тыс. метров из-за поломки фуникулера, сообщает газета Berner Zeitung.

"Около 400 туристов были эвакуированы в четверг на вертолетах с горы Шилтхорн в Швейцарии после поломки фуникулера на отрезке Мюррен-Бирг. Пассажиры застряли на высоте около 2,7 тыс. метров. Для операции было задействовано пять вертолетов, никто из путешественников не пострадал", - пишет издание.

Эвакуированных отправили на ближайшую станцию Мюррен на высоте 1,6 тыс. метров, откуда уже можно было добраться в другие места. Им также раздали талоны на бесплатное питание в качестве компенсации за доставленные неудобства. Руководство фуникулера планирует связаться с каждым из застрявших пассажиров, чтобы удостовериться, не нужна ли им помощь.

По данным сайта канатной дороги, причины инцидента еще не установлены. Ее работу планируют возобновить уже в пятницу.

Гора Шилтхорн - популярное туристическое место в Швейцарии. На ее вершине находится вращающийся ресторан Piz Gloria, прославившийся после съемок одного из фильмов о Джеймсе Бонде. Фуникулер - единственный способ, чтобы добраться туда.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШЫЕЙЦАРИЯ, КУРОРТ, ТУРИСТЫ, ЭВАКУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]