Около 400 туристов были эвакуированы на вертолетах с горы Шилтхорн в Швейцарии

Около 400 туристов были эвакуированы в четверг на вертолетах с горы Шилтхорн в Швейцарии после того как застряли на высоте около 2,7 тыс. метров из-за поломки фуникулера, сообщает газета Berner Zeitung.
"Около 400 туристов были эвакуированы в четверг на вертолетах с горы Шилтхорн в Швейцарии после поломки фуникулера на отрезке Мюррен-Бирг. Пассажиры застряли на высоте около 2,7 тыс. метров. Для операции было задействовано пять вертолетов, никто из путешественников не пострадал", - пишет издание.
Эвакуированных отправили на ближайшую станцию Мюррен на высоте 1,6 тыс. метров, откуда уже можно было добраться в другие места. Им также раздали талоны на бесплатное питание в качестве компенсации за доставленные неудобства. Руководство фуникулера планирует связаться с каждым из застрявших пассажиров, чтобы удостовериться, не нужна ли им помощь.
По данным сайта канатной дороги, причины инцидента еще не установлены. Ее работу планируют возобновить уже в пятницу.
Гора Шилтхорн - популярное туристическое место в Швейцарии. На ее вершине находится вращающийся ресторан Piz Gloria, прославившийся после съемок одного из фильмов о Джеймсе Бонде. Фуникулер - единственный способ, чтобы добраться туда.
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