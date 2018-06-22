Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 21° 32° 24 Июн 23° 34° 25 Июн 22° 33°

ТЭК 22.06.2018 14:33

Саудовская Аравия хочет договориться о росте добычи в рамках действующего соглашения, единство ОПЕК+ важно

Саудовская Аравия хочет договориться о росте добычи нефти на 1 млн б/с в рамках действующего соглашения ОПЕК+, так как считает единство всех участников сделки крайне важным.

"Мы постараемся договориться об увеличении нефтедобычи "под зонтиком" ОПЕК и в рамках декларации о сотрудничестве (со странами не-ОПЕК)", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам.

"Не хочу говорить ни о каких непредвиденных обстоятельствах, если мы не достигнем соглашения. Мы предполагаем, что разум возобладает, и мы достигнем соглашения, чтобы снизить опасения рынка относительно покрытия спроса. Согласие очень важно, - отметил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, САУДАРАВИЯ, ЕДИНСТВО


Похожие новости


ОПЕК сократила добычу на 1 млн б/с сверх обязательств, рынку нужно больше нефти - Фалих Саудовская Аравия допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за рынком, ждет решения в июне Фалих: опасения вызывает удовлетворение спроса на нефть после 2020г, а не место США в мировой добыче РФ и Саудовская Аравия достигли консенсуса о сделке ОПЕК+, решение о ее продлении может быть принято в четверг Король Саудовской Аравии доволен взаимодействием с Россией по сделке ОПЕК+ - Новак Фалих: Саудовская Аравия ожидает продления решений по сокращению запасов нефти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]