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Дальнее зарубежье 22.06.2018 18:30

Экс-главком литовской армии оштрафован за езду в пьяном виде на 2,5 тыс. евро, его автомобиль конфискован

Участковый суд Вильнюсского региона в пятницу в рамках уголовного дела признал виновным в вождении в нетрезвом состоянии бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Литвы Валдаса Туткуса.

Генералу запаса также запрещено два года водить любые транспортные средства, конфискован его автомобиль Subaru Legacy, который был приобретен с правом выкупа.

Представитель суда Лайма Матулите сказала BNS, что В.Туткус просил освободить его от уголовной ответственности и отпустить на поруки, однако судья Вайда Синкявичене не согласилась.

"Не отпустили на поруки, потому что он уже один раз был наказан за вождение в нетрезвом состоянии, кроме того, в течение года восемь раз штрафовался в административном порядке за нарушения Правил дорожного движения", - сказала BNS Л.Матулите.

Полиция задержала В. Туткуса в Вильнюсском районе, на Молетском шоссе, 16 апреля примерно в 17 часов. У него в крови было 1,76 промилле алкоголя.

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Тэги: ЛИТВА, ГЕНЕРАЛ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]