Экс-главком литовской армии оштрафован за езду в пьяном виде на 2,5 тыс. евро, его автомобиль конфискован

Участковый суд Вильнюсского региона в пятницу в рамках уголовного дела признал виновным в вождении в нетрезвом состоянии бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Литвы Валдаса Туткуса.
Генералу запаса также запрещено два года водить любые транспортные средства, конфискован его автомобиль Subaru Legacy, который был приобретен с правом выкупа.
Представитель суда Лайма Матулите сказала BNS, что В.Туткус просил освободить его от уголовной ответственности и отпустить на поруки, однако судья Вайда Синкявичене не согласилась.
"Не отпустили на поруки, потому что он уже один раз был наказан за вождение в нетрезвом состоянии, кроме того, в течение года восемь раз штрафовался в административном порядке за нарушения Правил дорожного движения", - сказала BNS Л.Матулите.
Полиция задержала В. Туткуса в Вильнюсском районе, на Молетском шоссе, 16 апреля примерно в 17 часов. У него в крови было 1,76 промилле алкоголя.
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