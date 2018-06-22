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Дальнее зарубежье 22.06.2018 18:46

Hyundai в рамках СПИКа намерен инвестировать около 27 млрд руб

Корейский автопроизводитель Hyundai подал в Минпромторг РФ заявку на заключение специнвестконтракта, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

"Hyundai подал документы на заключение специнвестконтракта, планирует вложить около 27 млрд руб.", - сказал представитель министерства. Других подробностей он при этом не привел.

Как сообщалось, Hyundai в 2021 году намерен построить в Санкт-Петербурге завод по производству двигателей, его мощность составит до 150 тыс. единиц продукции в год. В феврале управляющий директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев сообщал "Интерфаксу", что решение по строительству в России завода по производству двигателей будет принято в 2018 году. "Мы изучаем не только строительство собственными силами завода по выпуску двигателей, но также ведем консультации с российскими производителями относительно кооперации в области локализации компонентов. Опять же речь идет, в первую очередь, о составляющих двигателя и трансмиссии", - уточнял он.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в апреле говорил, что Минпромторг РФ рассчитывает подписать специнвестконтракт на строительство завода двигателей с Hyundai до конца года.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отмечал, что речь идет о выпуске дизельных двигателей, классических ДВС и гибридных двигателей. Для развития производства у Hyundai зарезервирован участок в Петербурге площадью около 200 га. "По моему опыту инвестиции в такие проекты составляют до полумиллиарда долларов", - отмечал он.

Нyundai производит автомобили в РФ на заводе компании в Петербурге. Предприятие начало работу в сентябре 2010 года, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Сreta и Kia Rio. Автомобили марки также производятся на мощностях калининградского "Автотора" (Hyundai Santa Fe, Hyundai Grand Santa Fe, Hyundai Elantra, Hyundai Tucson).

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Тэги: РОССИЯ, HYUNDAI, СПИК, ЗАЯВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]