Hyundai в рамках СПИКа намерен инвестировать около 27 млрд руб

Корейский автопроизводитель Hyundai подал в Минпромторг РФ заявку на заключение специнвестконтракта, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.
"Hyundai подал документы на заключение специнвестконтракта, планирует вложить около 27 млрд руб.", - сказал представитель министерства. Других подробностей он при этом не привел.
Как сообщалось, Hyundai в 2021 году намерен построить в Санкт-Петербурге завод по производству двигателей, его мощность составит до 150 тыс. единиц продукции в год. В феврале управляющий директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев сообщал "Интерфаксу", что решение по строительству в России завода по производству двигателей будет принято в 2018 году. "Мы изучаем не только строительство собственными силами завода по выпуску двигателей, но также ведем консультации с российскими производителями относительно кооперации в области локализации компонентов. Опять же речь идет, в первую очередь, о составляющих двигателя и трансмиссии", - уточнял он.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в апреле говорил, что Минпромторг РФ рассчитывает подписать специнвестконтракт на строительство завода двигателей с Hyundai до конца года.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отмечал, что речь идет о выпуске дизельных двигателей, классических ДВС и гибридных двигателей. Для развития производства у Hyundai зарезервирован участок в Петербурге площадью около 200 га. "По моему опыту инвестиции в такие проекты составляют до полумиллиарда долларов", - отмечал он.
Нyundai производит автомобили в РФ на заводе компании в Петербурге. Предприятие начало работу в сентябре 2010 года, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Сreta и Kia Rio. Автомобили марки также производятся на мощностях калининградского "Автотора" (Hyundai Santa Fe, Hyundai Grand Santa Fe, Hyundai Elantra, Hyundai Tucson).
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