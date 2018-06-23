Египет, Чад, ЮАР и Уганда присутствуют на встрече ОПЕК+

Египет, Чад, ЮАР и Уганда, не входящие в ОПЕК, приглашены на министерскую встречу стран ОПЕК+, сообщил президент картеля, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на открытии встречи.

Кроме того, на встрече присутствует Конго, ставшая членом ОПЕК в пятницу.