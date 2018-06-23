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Макроэкономика 23.06.2018 15:57

Госорганы Азербайджана начали обсуждения прогнозов макроэкономических показателей на 2019г

Госорганы Азербайджана в субботу начали обсуждение подготовки прогнозов социально-экономического развития на 2019 год и на 2020-2022гг, отмечает Минэкономики.

На заседании соответствующей комиссии министр экономики Шахин Мустафаев подчеркнул, что проведенные реформы позволили обеспечить макроэкономическую стабильность в стране. В частности, в январе-мае 2018 года рост ВВП составил 1,1%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 1,9%.

Рост ненефтяной промышленности в отчетном периоде составил 8,1%.

На заседании комиссии были обсуждены вопросы координации между госорганами при разработке прогнозов социально-экономического развития страны на 2019 год и на 2020-2022гг.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]