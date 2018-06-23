Госорганы Азербайджана начали обсуждения прогнозов макроэкономических показателей на 2019г

Госорганы Азербайджана в субботу начали обсуждение подготовки прогнозов социально-экономического развития на 2019 год и на 2020-2022гг, отмечает Минэкономики.

На заседании соответствующей комиссии министр экономики Шахин Мустафаев подчеркнул, что проведенные реформы позволили обеспечить макроэкономическую стабильность в стране. В частности, в январе-мае 2018 года рост ВВП составил 1,1%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 1,9%.

Рост ненефтяной промышленности в отчетном периоде составил 8,1%.

На заседании комиссии были обсуждены вопросы координации между госорганами при разработке прогнозов социально-экономического развития страны на 2019 год и на 2020-2022гг.