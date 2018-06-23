Добыча нефти ОПЕК+ в июле может вырасти на 250-400 тыс. б/с

Страны ОПЕК и не-ОПЕК могут уже в июле увеличить добычу нефти на 250-400 тыс. баррелей в сутки, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.

"Это будет увеличение не на десятки, а на сотни тысяч баррелей", - сказал он.

По словам Х. аль-Фалиха, в июле будет отмечаться очень "здоровый спрос".