Добыча нефти ОПЕК+ в июле может вырасти на 250-400 тыс. б/с

Страны ОПЕК и не-ОПЕК могут уже в июле увеличить добычу нефти на 250-400 тыс. баррелей в сутки, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции.
"Это будет увеличение не на десятки, а на сотни тысяч баррелей", - сказал он.
По словам Х. аль-Фалиха, в июле будет отмечаться очень "здоровый спрос".
В Баку для участия в торжествах по случаю 100-летия ВС Азербайджана прибыли турецкие самолеты F-16
Президент Алиев отмечает важность расширения торгово-экономических отношений Азербайджана с Алжиром
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 90 раз - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане на 69-ом году скончался министр оборонной промышленности - СМИ
Президент Алиев утвердил Ализаде главой НАНА
Пожарные МЧС Азербайджана спасли 7 человек из жилого дома в Баку, где в субботу возник пожар
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
При взрыве в Аддис-Абебе погиб один человек, ранены более 150
Трамп заподозрил демократов в попытке оправдать свое поражение через расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений