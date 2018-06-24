Сирии не нужна помощь Запада - Асад

У Сирии достаточно сил для восстановления своей страны, западные страны не будут участвовать в этом процессе, заявил президент Сирии Башар Асад.
"Даже несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены", - сказал он в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.
Б.Асад подчеркнул, что заявления западных политиков о том, что они "не дадут ни цента на восстановление Сирии, пока Асад находится у власти", - это "лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии".
"Лучшее потому, что они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать", - подчеркнул Б.Асад. Он отметил, что Сирии "Запад не нужен".
"Запад далек от понятия "честность": они не дают, они только берут", - заключил он.
Истребители F-16 и F-5 ВВС Турции совершат показательные полеты в небе над Баку – Минобороны Азербайджана
Делегация Госдумы посетит Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 90 раз - Минобороны Азербайджана
Министр нефти Ирака планирует посетить Азербайджан
При падении добычи нефти у ряда стран ОПЕК+ другие смогут быстро восполнить эти объемы - Фалих
Минэнерго РФ не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи
ФИФА начала расследование в отношении двух швейцарских футболистов и сербского тренера
«Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции 26 июня покажут авиашоу в Баку
В Азербайджане на 69-ом году скончался министр оборонной промышленности - СМИ
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений