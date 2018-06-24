Делегация Госдумы РФ прибыла с визитом в Азербайджан

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в воскресенье с официальным визитом в Азербайджан.

В бакинском аэропорту его встречал первый вице-спикер парламента Азербайджана Зияфят Аскеров, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось ранее, в рамках двухдневного визита планируются встречи В.Володина с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса (парламента) Октаем Асадовым.

Ключевыми темами станут развитие взаимовыгодных отношений двух стран, решение вопросов торгово-экономического сотрудничества, сближение законодательства. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы углубления межпарламентского сотрудничества и взаимодействия на площадках международных межпарламентских организаций.