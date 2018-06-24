ЕС должен решать миграционный кризис, опираясь на свои ценности и принципы - Макрон

Европа и Европейский союз, несмотря на некоторые успехи совместной работы ЕС по сокращению миграционного давления, переживают политический кризис, связанный с этой проблемой, для урегулирования которой требуется сформулировать "несколько ясных и простых идей", заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Во-первых, у нас есть ценности, на которые мы опираемся. И каждый раз, когда мы их предавали, мы оказывались в еще худшем положении. Европейские ценности - это уважение прав человека и прав личности, это уважение других государств и их целостности и солидарность, которая скрепляет нас", - сказал Э.Макрон журналистам в воскресенье в Брюсселе перед неформальным совещанием ряда лидеров ЕС по вопросам миграции и предоставления убежища.
"Таковы наши ценности. И решение, которое мы должны суметь сегодня найти, будет европейским решением. Оно будет выстроено исключительно на сотрудничестве между государствами Европейского союза, будь то сотрудничество 28 или только нескольких государств, которые решат вместе продвигаться вперед", - отметил французский президент.
По его мнению, такое сотрудничество требует ответственности каждого и духа солидарности, "чтобы, разумеется, разделить те бремя и давление, которые достаются некоторым".
"Впрочем, по этому вопросу Франция не намерена получать уроков от кого-либо. Мы в этом году вторая страна (Евросоюза - ИФ) по приему просителей убежища", - добавил Э.Макрон.
По его словам, именно с такой позиции он собирается вести работу со всеми коллегами, готовыми взять на себя ответственность предлагать "решение, уважающее нашу историю, наши права и позволяющее добиваться прогресса".
"Наконец, нам надо обеспечить эффективность. Решение, которое мы предложим, должно позволить бороться против нелегальной иммиграции, сократить все потоки незаконных мигрантов, сделать это гуманным образом и на основании метода, который мы как раз и утвердим сегодня во второй половине дня и который Франция предлагает уже несколько недель", - продолжил президент.
Этот метод, пояснил он, с одной стороны, заключается в том, чтобы работать вместе со странами происхождения и транзита миграции вне Европейского союза. Эта работа уже начата и, по оценке Э.Макрона, дает первые результаты и будет продолжена, будь то Ливия или другие страны Африки, Балканы или Азия.
Кроме того, речь идет о лучшей защите границ Евросоюза с дополнительными инвестициями в пограничное агентство ЕС Frontex вместе с предложением, которое Э.Макрон представил 23 июня совместно с главой испанского правительства Педро Санчесом, о "платформах" по приему мигрантов под эгидой Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.
Президент Франции считает также, что нужна лучшая организация между государствами-членами для решения этих задач. Он отметил, что сегодня существует кризис того, что называют вторичной миграцией. И против этого должен быть принят законопроект по процедуре убежища, который обсуждаются, с целью "реформировать дублинские процедуры" и сделать систему убежища ЕС более эффективной.
При этом Э.Макрон подчеркнул, что воскресная встреча в Брюсселе - "это лишь рабочее совещание перед Европейским советом". Он призвал "не забывать европейские принципы и ценности", которые, с его точки зрения, обсуждению не подлежат.
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