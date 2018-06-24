Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9745 RUR   0.0267 GBR   2.2548 TRY   0.3585

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.54 Brent   73.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 43° Завтра 22° 33° 26 Июн 22° 35° 27 Июн 23° 36°

Регион 24.06.2018 20:02

Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на предварительные результаты голосования.

По ее данным, действующий президент набирает около 59% голосов, его ближайший конкурент Мухаррем Индже получает 27%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ


Похожие новости


Выборы в Турции проходят в спокойной обстановке - глава Минюста Во втором туре Эрдоган точно победит, гораздо больше интриги в парламентских выборах - эксперт ОБСЕ направит свыше 370 наблюдателей на парламентские и президентские выборы в Турции Основная оппозиционная партия Турции выдвинула своего кандидата в президенты Бывший президент Турции Гюль отрицает готовность бороться с Эрдоганом на выборах за пост главы государства Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов в Турции 24 июня

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]