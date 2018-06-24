Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на предварительные результаты голосования.
По ее данным, действующий президент набирает около 59% голосов, его ближайший конкурент Мухаррем Индже получает 27%.
Алиев поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции, пригласил его посетить с визитом Азербайджан
Отношения России и Азербайджана находятся на очень высоком уровне - Володин
Министр нефти Ирака планирует посетить Азербайджан
При падении добычи нефти у ряда стран ОПЕК+ другие смогут быстро восполнить эти объемы - Фалих
Минэнерго РФ не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи
ФИФА начала расследование в отношении двух швейцарских футболистов и сербского тренера
«Соло Тюрк» и «Турецкие звезды» ВВС Турции 26 июня покажут авиашоу в Баку
В Азербайджане на 69-ом году скончался министр оборонной промышленности - СМИ
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Купи смартфон Samsung у Nar, получи часть стоимости телефона обратно на баланс!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений