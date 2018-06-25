Глава Каспар: Инвестиции в расширение флота за 10 лет составят $1,5 млрд

Инвестиции ЗАО "Каспийское морское пароходство" (Каспар) в расширение флота на ближайшие 10 лет оцениваются в $1,5 млрд, заявил глава пароходства Рауф Велиев в понедельник на мероприятии, посвященном деятельности пароходства.
«В ближайшие 10 лет мы планируем приобрести 72 судна. У нас уже готова соответствующая инвестиционная программа, которая оценивается в $1,5 млрд и в настоящее время она обсуждается в правительстве», - отметил Р.Велиев.
По его словам, финансирование большей части программы предусмотрено за счет собственных средств пароходства, и частично - за счет финансовой поддержки государства.
Он также напомнил, что в настоящее время под флагом Азербайджана в международных водах плавают 13 судов.
Он также сообщил, что за последние 4 года капитальные вложения пароходства составили 473 млн манатов, 99% которых составили собственные средства Каспар. Стоимость компании в настоящее время оценивается около 1 млрд манатов.
Р.Велиев подчеркнул, что Каспар рассчитывает получить кредитный рейтинг от международного агентства Fitch Ratings, с которым уже подписано соответствующее соглашение. «Каспар последние 4 года публикует свою финансовую годовую отчетность по МСФО. В настоящее время мы также готовим Отчет об устойчивом развитии пароходства за 2016-2017гг и представим его общественности в течение ближайшего месяца», - отметил он.
Президент Азербайджана Ильхама Алиева 22 октября 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.
В состав ЗАО «Каспар», наряду с транспортным флотом, входят также специализированный флот и судоремонтные заводы.
Н.Аббасова
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