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Регион 25.06.2018 15:03

Почти 20 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика около Тбилиси

В результате автоаварии в понедельник у поселка Церовани вблизи Тбилиси пострадали водитель и 18 пассажиров микроавтобуса, сообщает МВД Грузии.

На автотрассе столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, ехавшие в одном направлении. По предварительной информации, турецкий водитель грузовика не смог справиться с управлением после разрыва шины и прижал микроавтобус к бордюру.

Пострадавшие были доставлены в больницу в городе Мцхета. Как сообщили журналистам врачи, восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы и ссадины.

МВД Грузии возбуждило уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации транспортных средств повлекших за собой нанесение урона здоровью граждан".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]