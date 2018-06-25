Почти 20 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика около Тбилиси

В результате автоаварии в понедельник у поселка Церовани вблизи Тбилиси пострадали водитель и 18 пассажиров микроавтобуса, сообщает МВД Грузии.
На автотрассе столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, ехавшие в одном направлении. По предварительной информации, турецкий водитель грузовика не смог справиться с управлением после разрыва шины и прижал микроавтобус к бордюру.
Пострадавшие были доставлены в больницу в городе Мцхета. Как сообщили журналистам врачи, восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы и ссадины.
МВД Грузии возбуждило уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации транспортных средств повлекших за собой нанесение урона здоровью граждан".
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