Почти 20 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика около Тбилиси

В результате автоаварии в понедельник у поселка Церовани вблизи Тбилиси пострадали водитель и 18 пассажиров микроавтобуса, сообщает МВД Грузии.

На автотрассе столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, ехавшие в одном направлении. По предварительной информации, турецкий водитель грузовика не смог справиться с управлением после разрыва шины и прижал микроавтобус к бордюру.

Пострадавшие были доставлены в больницу в городе Мцхета. Как сообщили журналистам врачи, восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы и ссадины.

МВД Грузии возбуждило уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации транспортных средств повлекших за собой нанесение урона здоровью граждан".