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Оборона 25.06.2018 15:32

Азербайджан заинтересован в наращивании закупок вооружения у Пакистана -Алиев

Азербайджан намерен увеличить объемы закупок вооружения у Пакистана, заявил президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан заинтересован в расширении военного сотрудничества с Пакистаном и увеличении объемов закупок вооружения», - сказал Алиев в ходе разговора с председателем комитета начальников объединенных штабов Пакистана Зубаиром Махмудом Хайати, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что между Азербайджаном и Пакистаном существуют тесные политические связи и в тоже время успешно развивается сотрудничество в оборонной сфере.

"В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества", - подчеркивается в информации.

З.М.Хайати прибыл в Баку для участия в военном параде, посвященном 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ПАКИСТАН, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]