Азербайджан заинтересован в наращивании закупок вооружения у Пакистана -Алиев

Азербайджан намерен увеличить объемы закупок вооружения у Пакистана, заявил президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан заинтересован в расширении военного сотрудничества с Пакистаном и увеличении объемов закупок вооружения», - сказал Алиев в ходе разговора с председателем комитета начальников объединенных штабов Пакистана Зубаиром Махмудом Хайати, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что между Азербайджаном и Пакистаном существуют тесные политические связи и в тоже время успешно развивается сотрудничество в оборонной сфере.

"В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества", - подчеркивается в информации.

З.М.Хайати прибыл в Баку для участия в военном параде, посвященном 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана.

Б.Рустамбеков