Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0269 GBR   2.2545 TRY   0.3654

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.58 Brent   75.55

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 39° Завтра 22° 35° 28 Июн 23° 36° 29 Июн 23° 36°

Дальнее зарубежье 25.06.2018 18:34

ЕС ввел санкции против 11 граждан Венесуэлы по обвинению в нарушениях прав человека

Совет Европы в понедельник объявил о решении включить в санкционные списки 11 официальных лиц Венесуэлы в связи с обвинениями в причастности этих госслужащих к нарушениям прав человека, говорится в пресс-релизе Совета Европы.

"25 июня Совет Европы принял решение о введении ограничительных мер против 11 человек, занимающих государственные посты. Попавшие в списки лица ответственны за нарушение прав человека и подрыв демократии и законов Венесуэлы", - говорится в заявлении.

Подпавшие под санкции официальные лица не смогут посещать страны ЕС, а их активы в Евросоюзе будут заморожены.

Согласно пресс-релизу, выборы, которые прошли в Венесуэле 20 мая 2018 года, "нельзя назвать ни свободными, ни честными, и их результаты не заслуживают доверия".

В заявлении также указывается, что ЕС призывает к проведению новых президентских выборов в Венесуэле в соответствии с международными демократическими нормами и конституцией страны.

На президентских выборах в Венесуэле победу одержал действующий президент Николас Мадуро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ


Похожие новости


В МИД РФ критикуют намерение ЕС ввести дополнительные санкции в отношении Венесуэлы Совет ЕС обсудит, как помочь народу, но оказать давление на власти Венесуэлы ЕС предостерегает власти Венесуэлы от проведения недемократических выборов Могерини призвала Венесуэлу отменить выдворение испанского посла и указала на необходимость честных президентских выборов Всем ливийским авиаперевозчикам и венесуэльской авиакомпании Conviasa запрещено летать в страны ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]