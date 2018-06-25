ЕС ввел санкции против 11 граждан Венесуэлы по обвинению в нарушениях прав человека

Совет Европы в понедельник объявил о решении включить в санкционные списки 11 официальных лиц Венесуэлы в связи с обвинениями в причастности этих госслужащих к нарушениям прав человека, говорится в пресс-релизе Совета Европы.

"25 июня Совет Европы принял решение о введении ограничительных мер против 11 человек, занимающих государственные посты. Попавшие в списки лица ответственны за нарушение прав человека и подрыв демократии и законов Венесуэлы", - говорится в заявлении.

Подпавшие под санкции официальные лица не смогут посещать страны ЕС, а их активы в Евросоюзе будут заморожены.

Согласно пресс-релизу, выборы, которые прошли в Венесуэле 20 мая 2018 года, "нельзя назвать ни свободными, ни честными, и их результаты не заслуживают доверия".

В заявлении также указывается, что ЕС призывает к проведению новых президентских выборов в Венесуэле в соответствии с международными демократическими нормами и конституцией страны.

На президентских выборах в Венесуэле победу одержал действующий президент Николас Мадуро.