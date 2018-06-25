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Регион 25.06.2018 18:47

Назарбаев назвал победу Эрдогана на выборах убедительным свидетельством народной поддержки

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил по телефону Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Туреции, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.

В беседе Н.Назарбаев подчеркнул, что победа на выборах является убедительным свидетельством поддержки турецкого народа политики Р.Т.Эрдогана, говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Турции поблагодарил казахстанского коллегу и отметил, что выборы прошли с соблюдением демократических принципов и при всеобщем участии населения.

"Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя братскими странами", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]