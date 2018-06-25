Назарбаев назвал победу Эрдогана на выборах убедительным свидетельством народной поддержки

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил по телефону Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Туреции, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.

В беседе Н.Назарбаев подчеркнул, что победа на выборах является убедительным свидетельством поддержки турецкого народа политики Р.Т.Эрдогана, говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Турции поблагодарил казахстанского коллегу и отметил, что выборы прошли с соблюдением демократических принципов и при всеобщем участии населения.

"Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя братскими странами", - отмечается в сообщении.