Назарбаев назвал победу Эрдогана на выборах убедительным свидетельством народной поддержки

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил по телефону Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Туреции, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.
В беседе Н.Назарбаев подчеркнул, что победа на выборах является убедительным свидетельством поддержки турецкого народа политики Р.Т.Эрдогана, говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Турции поблагодарил казахстанского коллегу и отметил, что выборы прошли с соблюдением демократических принципов и при всеобщем участии населения.
"Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего углубления конструктивного диалога между двумя братскими странами", - отмечается в сообщении.
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