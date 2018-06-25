Президент Киргизии обсудил с Эрдоганом подготовку визита турецкого лидера в Бишкек

Президенты Киргизии и Турции в телефонном разговоре обсудили вопросы подготовки намеченного на сентябрь официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Киргизию и поведение саммита Совета сотрудничества тюркоязычных стран, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, в ходе телефонного разговора киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, а также с победой на выборах Партии справедливости и развития.

"Во время телефонного разговора главы государств обсудили вопросы подготовки предстоящего в сентябре 2018 года официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Киргизию и проведения в его рамках очередного заседания Высшего Совета Стратегического Сотрудничества", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с предстоящим в сентябре саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Саммит ССТГ должен был пройти в Киргизии в сентябре 2016 года, но откладывался в течение двух лет.