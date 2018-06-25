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Регион 25.06.2018 20:00

Президент Киргизии обсудил с Эрдоганом подготовку визита турецкого лидера в Бишкек

Президенты Киргизии и Турции в телефонном разговоре обсудили вопросы подготовки намеченного на сентябрь официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Киргизию и поведение саммита Совета сотрудничества тюркоязычных стран, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По словам собеседника агентства, в ходе телефонного разговора киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, а также с победой на выборах Партии справедливости и развития.

"Во время телефонного разговора главы государств обсудили вопросы подготовки предстоящего в сентябре 2018 года официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Киргизию и проведения в его рамках очередного заседания Высшего Совета Стратегического Сотрудничества", - сказал представитель пресс-службы.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с предстоящим в сентябре саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Саммит ССТГ должен был пройти в Киргизии в сентябре 2016 года, но откладывался в течение двух лет.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]