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СНГ 25.06.2018 21:42

В Думу внесен законопроект о запрете внесудебного изъятия выданных с нарушениями паспортов гражданина РФ

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий МВД изымать у граждан паспорта без судебного решения, если они считают, что паспорт был выдан с нарушением или в связи с ошибкой, сообщается на сайте нижней палаты.

"Признание недействительным либо изъятие паспорта гражданина РФ до судебного решения не производится", - гласит предлагаемая поправка в закон о гражданстве.

В законопроекте, который внес зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, предлагается установить, что отмена решения о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ осуществляется руководством МВД на основании решения суда.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что чаще всего от внесудебного изъятия паспортов со стороны МВД страдают граждане бывшего СССР, которые до середины 1990-х годов вернулись в Россию из бывших советских республик.

Подавляющее большинство этих людей на протяжении последних 20 лет обоснованно считали себя гражданами РФ и выполняли все обязанности - платили налоги, проходили службу в армии, своевременно осуществляли обмен российских паспортов. Однако в МВД существует практика изъятия паспортов граждан РФ, если у правоохранителей существует подозрение, что при получении паспорта были предоставлены подложные документы или сообщены заведомо ложные сведения.

Между тем автор законопроекта считает, что такие данные о подложных документах или сообщение заведомо ложных сведений должны быть установлены судом, в противном случае паспорт нельзя отнимать. Изъятие паспорта у человека приводит зачастую к трагическим последствиям для человека, поскольку он теряет возможность совершать юридические сделки, покупать билеты, и так далее.

За девять месяцев 2016 года было выявлено 3,1 тыс. паспортов, выданных с нарушением установленного порядка, что на 1,6% превышает показатель аналогичного периода 2015 года.

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Тэги: РОССИЯ, ПАСПОРТА, ИЗЪЯТИЕ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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