В Думу внесен законопроект о запрете внесудебного изъятия выданных с нарушениями паспортов гражданина РФ

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий МВД изымать у граждан паспорта без судебного решения, если они считают, что паспорт был выдан с нарушением или в связи с ошибкой, сообщается на сайте нижней палаты.
"Признание недействительным либо изъятие паспорта гражданина РФ до судебного решения не производится", - гласит предлагаемая поправка в закон о гражданстве.
В законопроекте, который внес зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, предлагается установить, что отмена решения о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ осуществляется руководством МВД на основании решения суда.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что чаще всего от внесудебного изъятия паспортов со стороны МВД страдают граждане бывшего СССР, которые до середины 1990-х годов вернулись в Россию из бывших советских республик.
Подавляющее большинство этих людей на протяжении последних 20 лет обоснованно считали себя гражданами РФ и выполняли все обязанности - платили налоги, проходили службу в армии, своевременно осуществляли обмен российских паспортов. Однако в МВД существует практика изъятия паспортов граждан РФ, если у правоохранителей существует подозрение, что при получении паспорта были предоставлены подложные документы или сообщены заведомо ложные сведения.
Между тем автор законопроекта считает, что такие данные о подложных документах или сообщение заведомо ложных сведений должны быть установлены судом, в противном случае паспорт нельзя отнимать. Изъятие паспорта у человека приводит зачастую к трагическим последствиям для человека, поскольку он теряет возможность совершать юридические сделки, покупать билеты, и так далее.
За девять месяцев 2016 года было выявлено 3,1 тыс. паспортов, выданных с нарушением установленного порядка, что на 1,6% превышает показатель аналогичного периода 2015 года.
Алиев принял в Баку министра культуры и исламской ориентации Ирана
Истребители F-16 и F-5 ВВС Турции устроили авиашоу над Бакинской бухтой
Казахстан сохранит текущий уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ - глава Минэнерго
Нефть слабо дорожает после снижения накануне, Brent торгуется у $74,81 за баррель
ADNOC и Saudi Aramco договорились об участии в проекте строительства НПЗ в Индии стоимостью $44 млрд
На американском сегменте МКС вышла из строя одна из двух систем удаления углекислого газа, угрозы жизни экипажу нет
Три человека погибли, девять человек пострадали в столкновении автомобилей на юге Казахстана - полиция
Женщины-водители принесут экономике Саудовской Аравии $90 млрд к 2030 году - эксперты
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошли педагогические чтения на тему «Непревзойдённый мастер педагогики»
В Баку открылась фотовыставка «День памяти и скорби»
Школьники города Сумгаит ознакомились с услугой «Безопасный интернет» от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений