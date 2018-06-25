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ТЭК 25.06.2018 21:02

ADNOC и Saudi Aramco договорились об участии в проекте строительства НПЗ в Индии стоимостью $44 млрд

Saudi Aramco и Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) подписали рамочное соглашение о совместном участии в Ratnagiri Refinery and Petrochemicals Limited (RRPCL), который предусматривает строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса мощностью 1,2 млн баррелей в сутки (60 млн тонн в год) в Ратнагири (Индия).

Согласно сообщению саудовской компании, партнерам будет принадлежать 50% в RRPCL, вторая часть будет у консорциума индийских национальных нефтяных компаний: Indian Oil Corporation Ltd. (IOC), Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) и Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL).

Стоимость проекта составляет $44 млрд.

В апреле Saudi Aramco подписала соглашение о приобретении до 50% участия в проекте НПЗ, однако компания сразу же заявила, что позднее уменьшит свою долю в пользу другого стратегического инвестора. Помимо этого, по апрельскому соглашению Saudi Aramco должна была поставить половину объема нефти, необходимого для переработки на заводе, который будет введен в эксплуатацию к 2025 году. ADNOC теперь будет поставлять часть необходимого объема.

Saudi Aramco также заинтересована в выходе на розничный топливный рынок Индии.

Саудовская Аравия была крупнейшим поставщиком нефти в Индию до 2016-2017 годов, пока ее не опередил Ирак. Поставки саудовской нефти в тот период составляли 39,5 млн тонн по сравнению с 37,5 млн тонн иракской.

IOC владеет 11 нефтеперерабатывающими заводами общей мощностью 81,2 млн тонн, BPCL - четырьмя общей мощностью 33,4 млн тонн, а HPCL принадлежат три НПЗ общей мощностью 24,8 млн тонн

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Тэги: ИНДИЯ, ADNOC, SAUDIARAMCO, НПЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]