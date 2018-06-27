Катар жалуется в суд ООН на нарушение ОАЭ прав человека

В среду высший суд ООН начнет рассмотрение иска Катара к Объединенным Арабским Эмиратам по обвинению в нарушении прав человека в связи с разрывом всех связей с Катаром в 2017 году, сообщают западные СМИ.
Иск в Международный суд правосудия при ООН, располагающийся в Гааге, был подан ранее в июне. В нем отмечается, что ОАЭ "ввели серию дискриминационных ограничений по национальному признаку против граждан Катара", что нарушает права человека.
Катар требует, чтобы суд обязал власти Абу-Даби "снять все ограничения, которые в той или иной мере могут быть восприняты как расовая дискриминация против катарских подданных и компаний".
"Противозаконные меры, введенные ОАЭ, разделили семьи. ОАЭ лишили катарские компании и граждан недвижимости и активов и ограничили фундаментальные права на доступ к образованию, медицине и справедливому суду в ОАЭ", - заявлял ранее министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
Также Катар обвиняет ОАЭ в ограничении работы телеканала "Аль-Джазира".
В июне 2017 года ряд арабских стран, в частности ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические связи с Дохой, обвинив Катар в поддержке Ирана и террористических организаций, а также во вмешательстве во внутренние дела Бахрейна.
Ограничения, введенные в отношении Катара, в том числе запрещают катарским гражданам пересекать границу с вышеупомянутыми странами. Это означает закрытие единственной сухопутной границы для Катара, а также запрет на использование воздушного пространства этих стран. Все бойкотирующие Катар страны выдворили катарских подданных со своих территорий.
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