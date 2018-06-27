Власти Узбекистана сменили главу автопрома страны

Решением правительства Узбекистана председателем правления АО "Узавтосаноат" (Узавтопром) назначен Шавкат Умурзаков, сообщили в среду "Интерфаксу" в информационной службе кабинета министров республики.
Новый глава автопрома Узбекистана до этого назначения работал в системе Генеральной прокуратуры республики.
Умиджан Салимов, возглавлявший "Узавтопром" с августа 2017 года, освобожден от занимаемой должности за недостатки в работе и неудовлетворительное состояние дел в отрасли.
"Это решение принято по итогам совещания, проведенного накануне президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого отрасль была подвергнута острой критике", - сказали в информслужбе.
По ее данным, в ходе совещания были озвучены данные о том, что за последние два с половиной года было заведено 99 уголовных дел по случаям коррупции и мошенничества при реализации автомобилей.
Наряду с этим глава государства указал на необходимость снижения себестоимости продукции в автомобилестроении, повышения уровня локализации, сокращения импорта.
Правительству и руководству "Узавтопрома" даны поручения по дальнейшему развитию отрасли с учетом нужд потребителей - по расширению производства более современных машин, привлечению в отрасль инновационных технологий и увеличению инвестиционного потока, повышению уровня кадрового потенциала, созданию новых рабочих мест, отметили в информслужбе.
На сегодня в Узбекистане в автомобильной отрасли работает свыше 200 предприятий и организаций.
Среди них три сборочных предприятия, из которых самое крупное АО СП "GM Uzbekistan", созданное "Узавтопромом" и General Motors в марте 2008 года. "Узавтопром" владеет 75% акций СП, оставшиеся 25% принадлежат General Motors. Проектная мощность GM Uzbekistan - 250 тыс. легковых автомобилей в год.
ООО "Самаркандский автомобильный завод" занимается производством малотоннажных грузовиков и автобусов. Его учредителями наряду с "Узавтопромом" являются узбекский банк "Асака" и японская Itochu Corporation.
СП JV MAN Auto-Uzbekistan, выпускающее большегрузные автомобили, создано в 2009 году года MAN Truck & Bus AG и "Узавтопром" с долевым участием узбекской стороны 51%, германской - 49%.
В системе "Узавтопрома" работает 25 крупных поставщиков комплектующих и 160 мелких для автосборочного производства. Компания также имеет 247 дилерских предприятий за рубежом.
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