Турецкий грузовик протаранил автомобиль Минобороны Грузии, двое военных погибли

Двое грузинских военнослужащих погибли и двое получили травмы в результате столкновения на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе легкового автомобиля Министерства обороны с грузовым автомобилем, сообщают в среду грузинские СМИ.
По их данным, недалеко от села Агара в автомобиль с военнослужащими врезался грузик с турецкими номерами.
МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с инцидентом.
Это уже второе крупное ДТП с участием турецких грузовиков в Грузии на этой неделе. В понедельник сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем на автотрассе вблизи поселка Церовани (недалеко от Тбилиси) пострадали 19 человек, один из которых позже скончался в больнице.
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