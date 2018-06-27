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Регион 27.06.2018 12:16

Турецкий грузовик протаранил автомобиль Минобороны Грузии, двое военных погибли

Двое грузинских военнослужащих погибли и двое получили травмы в результате столкновения на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе легкового автомобиля Министерства обороны с грузовым автомобилем, сообщают в среду грузинские СМИ.

По их данным, недалеко от села Агара в автомобиль с военнослужащими врезался грузик с турецкими номерами.

МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с инцидентом.

Это уже второе крупное ДТП с участием турецких грузовиков в Грузии на этой неделе. В понедельник сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем на автотрассе вблизи поселка Церовани (недалеко от Тбилиси) пострадали 19 человек, один из которых позже скончался в больнице.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВОЕННЫЕ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]