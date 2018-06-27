Штат ASAN Xidmet увеличивается до 715 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил увеличение штата Госагентства ASAN Xidmet до 715 человек.
И.Алиев в среду утвердил соответствующие изменения в нормативно-правовых актах.
В настоящее время штат ASAN Xidmet составляет 655 человек. Таким образом, штат будет увеличен на 60 человек.
А.Азизов
Moody`s присвоило рейтинг рисков контрагента 5 банкам в Азербайджане
Alstom презентовала первый грузовой локомотив, произведенный для Азербайджана
Азербайджанские компании будут экспортировать фундук в Швейцарию
В Азербайджане в свадебном автомобиле обнаружены около 8,5 кг наркотиков
Экономика ФРГ может потерять 200 млн евро из-за матча Германии с Южной Кореей на ЧМ-2018
Марадону госпитализировали после матча сборной Аргентины с Нигерией в Петербурге - СМИ
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Власти Турции намерены арестовать еще 99 человек за связи с Гюленом
Глава МИД Нидерландов поддерживает расширение полномочий ОЗХО
Uber получил лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев с рядом условий
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Сделайте свое лето ярче с AccessBank!
Бакинская Высшая Школа Нефти возглавила десятку лучших университетов страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений