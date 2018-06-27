Штат ASAN Xidmet увеличивается до 715 человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил увеличение штата Госагентства ASAN Xidmet до 715 человек.

И.Алиев в среду утвердил соответствующие изменения в нормативно-правовых актах.

В настоящее время штат ASAN Xidmet составляет 655 человек. Таким образом, штат будет увеличен на 60 человек.

А.Азизов