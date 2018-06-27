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Дальнее зарубежье 27.06.2018 16:44

В Чехии к присяге приведено коалиционное правительство

Президент Чехии Милош Земан привел к присяге новый кабинет министров во главе с Андреем Бабишем, сообщает в среду радиостанция "Немецкая волна".

Чешский президент поздравил членов кабинета с назначением и поблагодарил за эффективную работу предыдущее правительство, которое также возглавлял А.Бабиш.

"Желаю, чтобы этот командный дух сохранился и у вас", - цитирует радиостанция слова М.Земана.

Новый кабинет - это коалиционное правительство, которое образовали популистское движение АНО ("Акция недовольных граждан") А.Бабиша и Чешская социал-демократическая партия".

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]