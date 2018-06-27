Британский проект по расширению полномочий ОЗХО выдвинут на голосование стран-членов организации

Британский проект решения о расширении полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально вынесен на голосование.

"Граф Хау (представитель Великобритании Фредерик Карзон - ИФ) официально представил британское решение о разработке механизмов для определения ответственности за использование химического оружия в Сирии. 30 стран, подтвердили запрет на использование химического оружия. Сегодня на нас на всех лежит обязанность действовать", - сообщается в Твиттере британского представительства при ОЗХО.

Ранее в среду на специальной конференции ОЗХО в Гааге, в которой принимают участие все страны-члены организации, отклонили все пять представленных поправок к предложенному британской стороной проекту по расширению полномочий организации.

Пять стран - Венесуэла, Казахстан, Иран, Белоруссия и Бурунди - ранее предложили поправки к британской инициативе, предполагающей предоставить ОЗХО полномочия по расследованию и выявлению виновных в применении химического оружия.

Россия и Китай отозвали свой проект.

26-27 июня в ОЗХО проходит специальная конференция всех стран-участниц организации, посвященная обсуждению вопроса о возможном расширении полномочий ОЗХО. Данная инициатива была предложена Великобританией, Лондон предлагает наделить ОЗХО правом не просто определять факт применения запрещенных химических веществ, но и проводить расследование и указывать на виновных.

Итоговое голосование по британскому проекту состоится 27 июня в ближайшее время.