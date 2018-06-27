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СНГ 27.06.2018 19:25

Оппозиционные партии Молдавии создали Движение национального сопротивления

Правые оппозиционные партии Молдавии создали Движение национального сопротивления и инициируют массовые акции протеста, заявили лидеры проевропейской оппозиции Майя Санду, Виорел Чиботару (Либерально-демократическая партия) и Андрей Нэстасе на совместной пресс-конференции в среду.

Глава партии действия и солидарности (PAS) М.Санду заявила, что "решение судов о признании выборов мэра Кишинева недействительными свидетельствует об окончательном крушении демократии и установлении диктатуры в Молдавии".

"Накануне, на заседании рабочей группы, принято решение о создании Движения национального сопротивления, к участию в котором призываются все граждане, считающие, что их голос и права имеют значение", - сказала она.

Политик огласила три требования оппозиции к властям республики: признание выборов в Кишиневе действительными; отмена перехода на смешанную избирательную систему; отставка и привлечение к уголовной ответственности всех судей, причастных к преступному решению о непризнании выборов, в том числе председателя Высшей судебной палаты (ВСП) Иона Друцэ".

Лидер "Платформы DA" А.Нэстасе призвал сознательных граждан "создавать ячейки сопротивления в учреждениях, где они работают, сообщать знакомым и близким о деятельности движения, проводить дискуссии о ситуации в стране и возможности изменить ситуацию".

"Движение сопротивления будет организовывать еженедельные акции протеста, одна из них состоится в пятницу у Центральной избирательной комиссии, другая, наиболее масштабная, - пройдет в воскресенье в центре Кишинева", - сказал А.Нэстасе.

По его словам, "установление диктатуры - это не абстракция, а реальность, которая коснется каждого жителя республики, придет в каждый дом".

"Поэтому речь не идет о политических партиях или отношении каждого из жителей к А.Нэстасе или М.Санду, речь о будущем Молдавии. В воскресенье, все прогрессивные силы республики должны мобилизовать усилия, и принять участие в массовой акции протеста в центре столицы. Нам необходимо вывезти на улицу не менее 100 тыс. человек, чтобы остановить преступный режим", - заявил А.Нэстасе.

Как сообщалось ранее, Андрей Нэстасе одержал победу на выборах мэра Кишинева 3 июня. Местные и международные наблюдатели признали выборы "свободными и демократическими", нарушений зарегистрировано не было. Однако суд признал недействительными результаты выборов, мотивируя это тем, что оба кандидата в день выборов призывали избирателей активно участвовать в голосовании.

В понедельник ВСП отклонила кассационную жалобу Андрея Нэстасе, оставив в силе решения нижестоящих инстанций. Решение ВСП является окончательным, оно не подлежит оспариванию. Центральная избирательная комиссия должна дать разъяснения, как поступить в данном случае, когда результаты выборов были аннулированы. Заседание ЦИК назначено на пятницу. Движение национального сопротивления во время заседания будет проводить массовую акцию протеста.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СОПРОТИВЛЕНИЕ


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