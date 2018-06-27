Пенсии россиян вырастут за счет повышения пенсионного возраста, это не потребует бюджетных вложений - глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что рост пенсий россиян в случае повышения пенсионного возраста будет обусловлен эффектом от этого решения и не потребует дополнительных вложений из федерального бюджета.

"Нет, не потребует дополнительных средств из бюджета. Это как раз эффект от этого изменения возраста", - сказал А.Дроздов журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в случае если законопроект правительства о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин будет принят, то пенсии россиян в среднем увеличатся на 12 тыс. рублей в год, или на 1 тыс. в месяц.