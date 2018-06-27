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27.06.2018 21:04

Moodys видит риски для развивающихся стран в связи с укреплением доллара, Россия наименее уязвима

Укрепление доллара США, отмечающееся с середины апреля, привело к резкому ослаблению валют и существенному сокращению валютных резервов ряда emerging markets и государств, относящихся к фронтирным рынкам, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moodys.

Такая ситуация повышает кредитные риски для государств, имеющих крупные потребности во внешнем финансировании, отмечают эксперты агентства.

Среди 40 стран, относящихся как к развивающимся, так и к фронтирным рынкам, наиболее уязвимы к укреплению доллара США Аргентина, Гана, Монголия, Пакистан, Шри-Ланка, Турция и Замбия, говорится в обзоре.

Чили, Колумбия, Индонезия и Малайзия также подвержены рискам, однако наличие в этих странах финансовых буферов снижает их уязвимость в краткосрочной перспективе.

"Страны с крупными дефицитами счета текущих операций, высокими платежами по внешнему долгу и крупным долгом в иностранной валюте наиболее подвержены последствиям укрепления доллара", - отмечает управляющий директор международной группы оценки суверенных эмитентов агентства Moodys Аластер Уилсон.

"В той степени, в которой валютные колебания способствуют оттоку капитала или существенному снижению притока внешнего капитала, они негативны для рейтингов государств с крупными потребностями во внешнем финансировании", - говорит он.

Россия, Бразилия, Китай, Индия и Мексика входят в число стран, наименее уязвимых к ужесточению внешних финансовых условий, учитывая их низкую зависимость от притока внешнего капитала, отмечается в обзоре агентства.

"Устойчивые и серьезные шоки на внешних рынках финансирования могут привести к соответствующим последствиям для рейтингов государств, особенно в случае, если их результатом станет существенное уменьшение финансовых буферов, повышение рисков ликвидности, а также изменение бюджетных показателей в менее благоприятном направлении, чем ранее ожидалось экспертами Moodys", - говорится в обзоре.

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Тэги: РЫНКИ, MOODY, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]