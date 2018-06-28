Акционеры European Tobacco-Baku в августе обсудят итоги 2017 года

Очередное общее собрание акционеров ОАО "European Tobacco-Baku" состоится 18 августа в Баку, отмечается в объявлении общества.
"На заседании акционерам предстоит утвердить отчетность о финансово-хозяйственной деятельности органов управления общества за 2017 год», - отмечается в сообщении.
Кроме этого, акционеры обсудят вопрос распределения дивидендов.
ОАО "European Tobacco-Baku" было создано в 2000 году на базе Бакинского табачного комбината. Владельцем 92,5% акций является британская European Tobacco Inc.
Н.Аббасова
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