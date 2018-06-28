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Бизнес и законодательство 28.06.2018 11:26

Акционеры European Tobacco-Baku в августе обсудят итоги 2017 года

Очередное общее собрание акционеров ОАО "European Tobacco-Baku" состоится 18 августа в Баку, отмечается в объявлении общества.

"На заседании акционерам предстоит утвердить отчетность о финансово-хозяйственной деятельности органов управления общества за 2017 год», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, акционеры обсудят вопрос распределения дивидендов.

ОАО "European Tobacco-Baku" было создано в 2000 году на базе Бакинского табачного комбината. Владельцем 92,5% акций является британская European Tobacco Inc.

Н.Аббасова

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Тэги: КОМПАНИЯ, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]