Более 15 афганских полицейских погибли в боях с боевиками у границы с Таджикистаном

В граничащем с Таджикистаном уезде афганской провинции Тахар боевики убили 16 сотрудников пограничной полиции, сообщил в четверг телеканал 1TV со ссылкой на начальника пресс-центра полиции провинции Халила Асира.

По его словам, полицейские были убиты в ночь на четверг в ходе атаки боевиков на посты в населенном пункте Нав Абад уезда Чах Аб.

"Бой в этом районе продолжается, экстремисты также несут потери. К населенному пункту подтягиваются дополнительные силы правительственных структур", - сообщил Х.Асир.

По данным местных СМИ, в ходе атаки боевиков также были ранены двое полицейских, еще шесть стражей порядка числятся пропавшими без вести.