Более 15 афганских полицейских погибли в боях с боевиками у границы с Таджикистаном

В граничащем с Таджикистаном уезде афганской провинции Тахар боевики убили 16 сотрудников пограничной полиции, сообщил в четверг телеканал 1TV со ссылкой на начальника пресс-центра полиции провинции Халила Асира.
По его словам, полицейские были убиты в ночь на четверг в ходе атаки боевиков на посты в населенном пункте Нав Абад уезда Чах Аб.
"Бой в этом районе продолжается, экстремисты также несут потери. К населенному пункту подтягиваются дополнительные силы правительственных структур", - сообщил Х.Асир.
По данным местных СМИ, в ходе атаки боевиков также были ранены двое полицейских, еще шесть стражей порядка числятся пропавшими без вести.
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