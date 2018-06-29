Порошенко призвал мир реагировать на заключенных в РФ украинцев, как на отравление в Солсбери

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество к решительным действиям для освобождения украинцев, находящихся под стражей в России.

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Кроме того, он поблагодарил за сплоченность мирового сообщества вокруг "больного вопроса, что касается украинских узников Кремля".