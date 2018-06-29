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СНГ 29.06.2018 12:02

Порошенко призвал мир реагировать на заключенных в РФ украинцев, как на отравление в Солсбери

Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество к решительным действиям для освобождения украинцев, находящихся под стражей в России.

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Кроме того, он поблагодарил за сплоченность мирового сообщества вокруг "больного вопроса, что касается украинских узников Кремля".

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]