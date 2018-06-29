Hyundai готовится сделать предложение о покупке FCA - СМИ

Главный исполнительный директор Hyundai Motor Group Чонг Монг Ку готовится сделать предложение о покупке автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и ждет снижения стоимости акций итало-американской компании, сообщает издание Asia Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным источников, Hyundai сделает предложение до собрания акционеров FCA в мае 2019 года, после которого, как ожидается, уйдет в отставку глава автоконцерна Серджио Маркьонне.
С.Маркьонне в марте этого года говорил о том, что FCA не планирует заключать сделки M&A ранее конца 2018 года.
Источники Asia Times отмечают, что инициатором готовящегося Hyundai предложения о покупке FCA является глава Elliott Management Пол Сингер - инвестор, имеющий долю в Hyundai. Он также является активным инвестором в итальянский рынок, владея долей в Telecom Italia и других компаниях.
П.Сингер приобрел долю в Hyundai общей стоимостью порядка $1 млрд, а также создал предпосылки для сближения с FCA: глава операций автоконцерна в EMEA Альфредо Алтавилла вошел в совет директоров Telecom Italia.
Акции Fiat Chrysler Automobiles подорожали на 2,9% на торгах в Милане в пятницу.
Белорусско-азербайджанские связи вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства - Лукашенко
Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав МВД орденами и медалями
Нефть активно дорожает в пятницу и завершает неделю ростом, Brent превысила $79 за баррель
Министр финансов Азербайджана примет участие в заседании руководящего совета ЧБТР
Минсельхоз Азербайджана получит 2 млн манатов на развитие системы электроного сельского хозяйства
Университет ADA и МИД Венгрии подписали в пятницу протокол о сотрудничестве
Азербайджан удостоен премии испанского журнала Ejecutivos за достижения в развитии туризма
Прямая и косвенная прибыль Азербайджана от гонок Формулы-1 в 2016-2017гг превысила $280 млн.
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в стимулирующей лотерее
Компания Bakcell организовала соревнования для представителей прессы
Государственная миграционная служба и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений