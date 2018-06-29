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АПК 29.06.2018 15:43

Азербайджан в I квартале вошел в топ-3 экспортеров томатов в Россию

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года стал одним из основных экспортеров свежих томатов в Россию, сообщают российские СМИ.

В первом квартале 2018 года Россия импортировала 154 тыс. тонн свежих томатов на $187,72 млн из более чем 20 стран.

Основным экспортером данной продукции в Россию стало Марокко - $65,57 млн. На втором месте расположился Китай ($37,98).

Азербайджан занял третью строчку. Экспорт томатов из Азербайджана составил $22,95 млн.

Иран расположился на четвертом месте с объемом экспорта в $17,52 млн. Турция экспортировала томатов в Россию на сумму $12,93 млн.

На долю этих стран пришлось 84% от всего объема российского импорта свежих томатов за указанный период.

Отметим, что по данным азербайджанской стороны, в I-ом квартале 2018 года экспорт томатов составил на сумму $23 млн 988,54 тыс. При этом основным импортером томатов в отчетном периоде являлась Россия. Так в январе-марте 2018 года в Россию экспортировано 19,766 тыс. тонн на сумму $23 млн 880,08 тыс.

В 2017 году Азербайджан экспортировал томатов на $151,6 млн, основной объем которых поставлялся в Россию.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТОМАТЫÇЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]