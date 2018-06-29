Азербайджан в I квартале вошел в топ-3 экспортеров томатов в Россию

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года стал одним из основных экспортеров свежих томатов в Россию, сообщают российские СМИ.
В первом квартале 2018 года Россия импортировала 154 тыс. тонн свежих томатов на $187,72 млн из более чем 20 стран.
Основным экспортером данной продукции в Россию стало Марокко - $65,57 млн. На втором месте расположился Китай ($37,98).
Азербайджан занял третью строчку. Экспорт томатов из Азербайджана составил $22,95 млн.
Иран расположился на четвертом месте с объемом экспорта в $17,52 млн. Турция экспортировала томатов в Россию на сумму $12,93 млн.
На долю этих стран пришлось 84% от всего объема российского импорта свежих томатов за указанный период.
Отметим, что по данным азербайджанской стороны, в I-ом квартале 2018 года экспорт томатов составил на сумму $23 млн 988,54 тыс. При этом основным импортером томатов в отчетном периоде являлась Россия. Так в январе-марте 2018 года в Россию экспортировано 19,766 тыс. тонн на сумму $23 млн 880,08 тыс.
В 2017 году Азербайджан экспортировал томатов на $151,6 млн, основной объем которых поставлялся в Россию.
Б.Рустамбеков
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