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СНГ 30.06.2018 18:15

В Молдавии застрелен сын известного политолога и бывшего посла РМ в РФ

В Молдавии застрелен сын известного политолога, бывшего посла Молдавии в России, депутата первого парламента РМ Анатолия Цэрану, сообщил журналистам в субботу начальник Генерального Инспектората полиции Александр Пынзарь.

"Минувшей ночью произошли выстрелы в одной из квартир в доме по улице Василия Лупу в Кишиневе. Соседи вызвали полицию. Прибывшие полицейские установили, что в квартире произошла ссора между двумя молодыми людьми. В результате ссоры один из них, 32-летний хозяин квартиры трижды выстрелил в 30-летнего гостя. Он погиб на месте. Им оказался Теодор Цэрану, сын известного политолога, бывшего депутата и дипломата Анатолия Цэрану",- сообщил А.Пынзарь.

По его словам, стрелявший молодой человек задержан на 72 часа. Проводится следствие, прокуроры обратились в суд с требованием о предварительном аресте на 30 суток.

А.Пынзарь сообщил, что в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено четыре вида оружия и несколько боеприпасов.

Сын политического аналитика был убит из пистолета CZ P-10C, калибра 9x19 мм, который был найден на полу в квартире. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на тумбочке пистолет Glock 19 калибра 9x19 мм. В другой комнате на кровати был найден автомат CZ-858, калибра 7,62x39 мм. Полицейские также обнаружили пистолет Макарова калибра 9x18 мм на другой тумбочке.

Хозяин квартиры владел оружием на законных основаниях, оно было зарегистрировано на его имя.

В Молдавии разрешена торговля и владение огнестрельным оружием.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, УБИЙСТВО, ПОЛИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]