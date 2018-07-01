Австрия вступает в права председателя Совета ЕС

Полугодовой мандат Австрии как председателя Совета ЕС начинается в воскресенье под девизом: "Европа, которая защищает".

"Председательство Совета ЕС налагает на нас большую ответственность в Европе. В связи с этим для нас очень важно тесное сотрудничество с институтами ЕС - Европейским советом, Европейской комиссией и Европейским парламентом", - заявил по случаю председательских полномочий Австрии федеральный канцлер Себастьян Курц.

"Мы хотим ориентировать нашу работу на более эффективный и целенаправленный ЕС, усиливая в то же время субсидиарность", - так определил канцлер идеологию председательского мандата Австрии.

Вена назвала свои приоритеты на предстоящие шесть месяцев председательства: безопасность и миграция, поддержание процветания и конкурентоспособности ЕС с помощью развития цифровых технологий и стабильность в отношениях соседства через сближение союза с Западными Балканами и Юго-Восточной Европой.

Австрия подчеркивает свое стремление уделить внимание принципу субсидиарности, предполагающему, что решения должны приниматься на как можно более близком к гражданам уровне, а меры общесоюзного масштаба должны быть оправданными в рамках национальных, региональных или местных возможностей.

"Европейскому союзу следует сконцентрироваться на крупных вопросах, требующих совместного решения, и не вмешиваться в малые вопросы, по которым государства-члены или регионы могут принять лучшие решения", - говорится в программных материалах австрийского председательства, которое по этому поводу напомнило Брюсселю лозунг ЕС: "Едины в разнообразии".

В международном плане австрийское председательство Совета ЕС видит себя "в роли нейтрального посредника".

"В рамках председательства в Совете ЕС и в соответствии со своей традиционной ролью Австрия будет стремиться наводить мосты, заботясь о большем единстве в ЕС", - обещают в Вене.

В опубликованной программе австрийского председательства говорится о необходимости "улучшить ситуацию на Украине и внести свой вклад в решение текущих конфликтов в Сирии, Ливии и других странах Средиземноморского региона".

"Эти проблемы могут быть решены только в тесном сотрудничестве с партнерами ЕС, в том числе с ООН, ОБСЕ и Советом Европы. Ради эффективности политика в области иностранных дел и безопасности нуждается в лучшей коммуникации, чтобы понятным образом доводить действия и решения ЕС до граждан Евросоюза и стран-партнеров. Поэтому в период своего председательства Австрия будет уделять особое внимание совершенствованию стратегической коммуникации ЕС в этой области", - отмечается в международном разделе австрийской программы.

Австрия в период своего председательства в Совете ЕС намерена внести при поддержке ЕС и других партнеров вклад в то, чтобы "регион Восточного партнерства стал областью безопасности и процветания".

Во время председательства Австрии состоится встреча министров иностранных дел Восточного партнерства "для оценки прогресса и обсуждения дальнейших шагов".

"Кризис на Украине потребует особого внимания, - подчеркивается в председательской программе. - Поскольку Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в Европе и в мире, целью Австрии будет продолжение отношений между ЕС и Россией на основе пяти руководящих принципов, которые уже определены, а также укрепление диалога между ЕС и Россией".

Пять руководящих принципов взаимодействия Евросоюза с Россией были объявлены в марте 2016 года.

Эти принципы включают полную реализацию минских соглашений; укрепление отношений ЕС с восточными соседями, в первую очередь - со странами программы "Восточное партнерство", а также с государствами Центральной Азии; обеспечение "устойчивости ЕС", особенно в области энергетической безопасности и в отношении разного рода угроз; избирательный подход к сотрудничеству с Москвой по вопросам, представляющим интерес для Евросоюза; поддержку гражданского общества России и связей между людьми в РФ и ЕС.